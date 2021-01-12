В России хотят создать единую государственную базу пользователей eSIM

Издание Коммерсантъ опубликовало материал, в котором, ссылаясь на данные сразу трёх источников, сообщило о подготовке Центральным научно-исследовательским институтом связи (ЦНИИС) единой госбазы пользователей eSIM.

Платформа будет защищена при помощи отечественной криптографии, а управлять ей будет подведомственный Россвязи институт ЦНИИС. Представители Минцифры подтвердили Коммерсанту, что одобряют инициативу. При этом, по словам ведомства, исполнитель должен определиться в результате конкурса.

Эксперты Билайна и МТС сошлись во мнении, что создание централизованной базы может привести к монополизации, сообщает vc.ru. Мобильные операторы также отметили, что данная инициатива является менее безопасной, чем распределение базы пользователей среди разных компаний.

Напомним, что технология eSIM уже тестируется на территории России. МТС, МегаФон, Билайн, Tele2 (вместе с виртуальными «Тинькофф Мобайл», СберМобайл и «ВТБ Мобайл») получили для этих целей по 15 тыс номеров. При этом для загрузки и хранения данных пользователей они пользуются услугами иностранных Gemalto, Giesecke + Devrient, GigSky, а также российской компании «А1 Системс».

Источник: Коммерсантъ