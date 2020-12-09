В России ИИ поможет с проверкой подписей на выборах

Планируется, что новая система будет проверять подписные листы, рассказал член комиссии Антон Лопатин в разговоре с Интерфаксом. По его словам, прямо сейчас госорган занимается тренировкой модели нейросети. Делается это для того, чтобы в будущем её можно было использовать на выборах по всей России.

ПАК будут применять эксперты-почерковеды и с использованием результатов работы программы сделают окончательный вывод о достоверности или недостоверности подписи. Эта система находится в опытной эксплуатации, и нейросетевую модель сейчас обучают, чтобы минимизировать человеческий фактор при проверке подписных листов и уйти от спекуляций на эту тему. Антон Лопатин , член ЦИК России

Напомним, что подписные листы являются одной из самых важных составляющих при выдвижении чьей-либо кандидатуры на выборы. Очень часто именно из-за проблем с подписями потенциальным участникам выборов отказывают в регистрации. Например, в 2019 году на выборах в Мосгордуму по этой причине были сняты независимые кандидаты. В дальнейшем снятие их «с дистанции» привело к массовым протестам.

Источник: Интерфакс