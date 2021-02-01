В России к 2024 году создадут роботов с искусственным интеллектом для полётов в космос

Российская компания «Андроидная техника» планирует выпустить робота Теледроид с искусственным интеллектом в 2023-2024 годах. Интеллектуальный помощник будет отправлен в космос для взаимодействия с космонавтами, сообщает агентство ТАСС.

Блоки, которые разрабатываются уже сейчас, позволят роботу в интеллектуальном режиме взаимодействовать с космонавтами. Мы планируем, что первые такие решения появятся в 2023-начале 2024 года. Пресс-служба «Андроидной техники»

В компании уточнили, что несмотря на наличие ИИ, Теледроид в первую очередь будет работать в копирующем режиме, т.е. выполняемые им задачи должны будут контролироваться человеком. Но при этом робот сможет действовать и автономно — это будет его дополнительной функцией.

В октябре 2020 года «Андроидная техника» заявляла, что первичные испытания робота начнутся во второй половине 2021 года.

Источник: ТАСС