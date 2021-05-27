В России компании начнут штрафовать за избыточный сбор персональных данных

Поделиться

Сегодня, в рамках заседания правительства РФ, премьер-министр страны Михаил Мишустин анонсировал штрафы за избыточный сбор персональных данных. Введены они будут чуть позднее.

По словам чиновника, бизнес очень часто требует указывать личную информацию даже в тех случаях, когда этого не требует закон. С таким недобросовестным принуждением и призвано бороться изменение, вносимое в административный кодекс страны.

Понятно, что нужно указать имя и фамилию при оформлении авиа- или железнодорожного билета. Но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билета просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию. Под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения. Михаил Мишустин

Теперь же за такие нарушения будет предусмотрен штраф.

Изменения в закон были разработаны по поручению президента Владимира Путина, добавил Мишустин.

Источник: Сайт Правительства РФ