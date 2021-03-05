В России начали тестировать 5G через систему приглашений

МТС запустил тестирование потребительской 5G-сети. Пока что компания предоставляет доступ к ней лишь по приглашениям и только для жителей Москвы. Но зато уже сейчас она обеспечивает скорость до 1,5 Гбит/сек.

Тестовая сеть расположена в 14 локациях столицы, сообщается на официальном сайте компании. При этом уже сейчас «русский 5G» поддерживается большинством 5G-смартфонов, в том числе и от Huawei.

Не до конца, правда, понятно, будет ли работать мобильная сеть пятого поколения от МТС на iPhone 12. Скорее всего, пока что нет. Из-за ограничений Apple.

Для того, чтобы получить доступ к 5G в Москве, необходимо получить инвайт от мобильного оператора. Он, основываясь на обезличенном анализе передвижении пользователя, его близости к локациям, профиле потребления услуг и т.д, высылает приглашение по SMS.

Зоны подключения к 5G от МТС в Москве:

Никольский пассаж, Ветошный переулок;

Лубянская площадь, ул. Большая лубянка, Центральный детский магазин;

ул. Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»;

ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж;

Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;

Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ;

ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные;

Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;

Университетская площадь у здания МГУ, Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;

Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;

Развлекательный центр «Остров мечты»;

Главная аллея и каток ВДНХ;

Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича.

Источник: МТС