В России начали тестировать 5G через систему приглашений

МТС запустил тестирование потребительской 5G-сети. Пока что компания предоставляет доступ к ней лишь по приглашениям и только для жителей Москвы. Но зато уже сейчас она обеспечивает скорость до 1,5 Гбит/сек.
Тестовая сеть расположена в 14 локациях столицы, сообщается на официальном сайте компании. При этом уже сейчас «русский 5G» поддерживается большинством 5G-смартфонов, в том числе и от Huawei.
Не до конца, правда, понятно, будет ли работать мобильная сеть пятого поколения от МТС на iPhone 12. Скорее всего, пока что нет. Из-за ограничений Apple.
Для того, чтобы получить доступ к 5G в Москве, необходимо получить инвайт от мобильного оператора. Он, основываясь на обезличенном анализе передвижении пользователя, его близости к локациям, профиле потребления услуг и т.д, высылает приглашение по SMS.
Зоны подключения к 5G от МТС в Москве:
- Никольский пассаж, Ветошный переулок;
- Лубянская площадь, ул. Большая лубянка, Центральный детский магазин;
- ул. Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»;
- ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж;
- Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;
- Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ;
- ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные;
- Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;
- Университетская площадь у здания МГУ, Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;
- Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;
- Развлекательный центр «Остров мечты»;
- Главная аллея и каток ВДНХ;
- Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича.
Источник: МТС