В России предложили создать отдельный суд для ИТ-компаний

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Глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести новую судебную инстанцию. Её задачей станет рассмотрение уголовных дел по экономическим статьям, связанных исключительно с ИТ-компаниями, сообщает Интерфакс.

Шадаев заявил, что создать отдельный суд планируется уже через несколько лет — к 2024 году. При этом инициатива прорабатывается в рамках «мер поддержки ИТ-бизнеса».

Мы всё понимаем, что у нас госсектор — очень большой заказчик: госкомпании, госорганы. Мы знаем, что в отношении всех крупных ИТ-компаний, практически всех, есть уголовные дела. Мы понимаем, что расследование этих дел всегда затруднено, потому что требуется специальная экспертиза, специальные навыки. Поэтому мы предлагаем создать отдельную судебную инстанцию, которая бы расследовала экономические уголовные дела в отношении ИТ-компаний, где была бы необходима экспертиза, компетенция и так далее. Максут Шадаев , глава Минцифры

При этом министр заявил, что появление нового суда и недавних налоговых льгот приведёт к появлению чувства защищённости у российских ИТ-компаний. К 2024 году их должно стать 90% от общего числа.

Напомним, что ещё 1 января 2021 года в России вступил в силу «налоговый манёвр». Благодаря ему компании из сферы информационных технологий получили сниженные с 20% до 3% ставки налога на прибыль. Уменьшили и ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%.

Источник: Интерафкс