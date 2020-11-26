В России приняли закон об удалённой работе

Что означают новые термины?

Дистанционная работа — это когда работаешь не из офиса или любого другого стационарного рабочего месте. При этом сам рабочий процесс должен носить постоянный характер. Временная дистанционная работа — это то же самое, что и предыдущий вариант, но сроком до полугода. Комбинированная дистанционная работа — это как просто дистанционная работа, но когда надо время от времени появляться в офисе.

Что ещё интересного в новом законе?

Например то, что работодатель не может силком перевести работника на удалёнку — это делается лишь с согласия обеих сторон. В качестве исключений из правила называются «катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии» и так далее. При этом, в случае необходимости, компания обязана обеспечить работника всем необходимым для выполнения им своих прямых рабочих обязанностей.

А что там по увольнению при удалёнке?

Компания может «избавиться» от сотрудника в случае, если он более двух рабочих дней подряд не выходил на связь без уважительных причин. Также работодатель может уволить работника, если он сменил место своего нахождения и это привело к невозможности дальнейшей полноценной работы.

Источник: Сайт нижней палаты парламента