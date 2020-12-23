В России приняли закон, вынуждающий соцсети блокировать публикации с матом

На сайте Госдумы России говорится о том, что депутаты приняли новый закон. Теперь интернет-ресурсы, которые подпадают под определение соцсетей, обяжут удалять запрещённые материалы в течение 24 часов.

Отметим, что в перечень «недозволительного» контента входят публикации с призывом к экстремизму, пропагандой порнографии, культом насилия и жестокости, оправданием терроризма и содержащие нецензурную брань. Также под запретом та информация, которая содержит «явное неуважение к обществу, государству, Конституции, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях».

Заявляется, что соцсети должны будут вести собственный реестр подобных обращений от пользователей. В случае, если органам власти будет необходимо, доступ к нему должен будет предоставляться «по первому требованию».

Источник: Госдума России