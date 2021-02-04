Силовики смогут получать доступ к геолокации россиян без решения суда

Минцифры подготовило обновлённый законопроект о тайне связи. Согласно ему, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, смогут получать доступ к части личных данных россиян без решения суда, пишет ТАСС со ссылкой на министерство.

Речь идёт об изменениях, которые будут внесены в федеральный закон о связи, а конкретно — в статью 63 («Тайна связи»). Нововведение позволит силовикам получать доступ к сведениям «об объёмах и стоимости оказанных услуг связи», а также геолокации смартфонов. И всё это без необходимости получать разрешение суда.

Замглавы Минцифры Олег Иванов заявил, что новый законопроект поможет в поиске пропавших людей. Так, если раньше, из-за бюрократии, было невозможно найти человека в считанные часы по геолокации, теперь эта проблема будет устранена.

Источник: ТАСС