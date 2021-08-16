В России используют дронов для выявления нарушений ПДД уже в 17 регионах

Поделиться

ГИБДД стала использовать дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах России, в том числе — в Москве.

Дронов запускают на аварийно-опасных участках дорог, на которых нет камер, которые обычно следят за нарушителями.

Беспилотники будут выявлять такие нарушения, как выезд на встречку или пересечение двойной сплошной.

Данные о нарушителях с дронов будут передаваться наряду ДПС, который следит за этим участком дороги.

Дроны уже патрулируют дороги республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве.

Источник: ТАСС

Обложка: Facebook