В России за продажу смартфонов без российских программ ввели штрафы до 200 тысяч рублей

На сайте Государственной Думы появилась свежая публикация. В ней говорится об успешном принятии во втором чтении поправки в «Статью 14.8 КоАП РФ». Так, теперь за продажу смартфонов и компьютеров без предустановки отечественного софта будут штрафовать.





Сумма штрафов для работников компаний составит от 30 до 50 тыс рублей, для юридических же лиц — от 50 до 200 тыс рублей. Рассмотрением соответствующих дел будет заниматься Роспотребнадзор. Конкретные перечни устройств и ПО, а также порядок предустановки должно будет определять Правительство.

Напомним, что ранее стало известно о попытках Яндекса вынудить производителей смартфонов устанавливать на устройства приложения отечественного поискового гиганта. Правда, тогда у него, вроде как, ничего не вышло.

Новый закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и «умные» телевизоры должен вступить в силу уже с 1 апреля 2021 года.

Источник: Государственная Дума