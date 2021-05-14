В России заблокировали 4PDA. Но есть возможность обойти блокировку даже без VPN

Поделиться

В районе 13:00 по московскому времени доступ к 4PDA был ограничен. Произошло это по решению Мосгорсуда от 26 марта 2021 года.

Причиной блокировки стал иск ООО «Национальный спортивный телеканал» (юрлицо телеканала «Матч ТВ»). Компанию не устроило то, что на 4PDA размещались передачи телеканала «Футбол 1».

Самое интересное во всей этой ситуации, что ответчиком выступают не представители российского сайта. Вместо них «Матч ТВ» направил жалобу на имя «КлаудФлэр, Инк» (Cloudflare, Inc).

Так как представитель ответчика не явился на суд, а также не предоставил уважительной причины неявки и не ходатайствовал о переносе слушаний, 4PDA было решено заблокировать.

Издание vc.ru отмечает, что у представителей онлайн-ресурса не было возможности обжаловать решение суда, так как формально претензия в суд была направлена на другое юридическое лицо.

При этом на форуме 4PDA уже появилась запись по поводу случившегося. В ней представитель платформы заявил, что сейчас команда занята поиском квалифицированного юриста для решения вопроса:

И как теперь попасть на 4PDA?

Для этого достаточно перейти на 4pda.to. Именно туда пользователей «перебрасывало» при попытке скачать файлы с форума ресурса. Сейчас же сайт выступает как временное зеркало основной версии сайта.

Источник: 4PDA