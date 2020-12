В сеть «слили» ключи шифрования Xbox 360, Xbox One и их внутренние инструменты для записи дисков

В Twitter-аккаунте PokeProtos появился пост о свежей утечке, коснувшейся Microsoft. Публикации этого пользователя особенно интересным тем, что именно он в числе первых рассказал о крупных сливах игровых разработчиков (Capcom, Crytek).

У Microsoft, по данным PokerProtos, украли защитные ключи Xbox 360 и Xbox One. Также злоумышленники опубликовали в сети эмулятор оригинального Xbox, который запускается на консоли уже прошлого поколения. Вместе с этим, в свободном доступе можно найти инструменты, используемые в Xbox 360 и One для мастеринга и записи дисков.

На данный момент интернет-коммьюнити не может быть уверено, во что выльется утечка подобных данных. Кто-то ждёт появления пиратских игр на предшественнике Xbox Series X, кто-то же надеется, что у «слива» не будет серьёзных последствий. Сам PokerProtos кинул клич в своём Twitter-аккаунте. В нём он попросил участников Xbox-сцены, знающих что с этим делать, написать ему.

Update on the XBOX leaks. Encryption keys for both 360 and One were leaked. As well as a ton of other internal tools such as mastering disks, burning them, unencrypting dumps.

If anyone in the XBOX scene knows how to properly use these, let me know if you have any breakthroughs.

