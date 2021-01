В сеть слили сборку новой Windows 10X. Её называют конкурентом Chrome OS

О Windows 10X заговорили осенью 2019 года. Её презентовали как систему, предназначенную для двухэкранных устройств — например, Surface Neo. Однако затем Microsoft отложила выпуск нового девайса и переделала Windows 10X под маломощные устройства с одним экраном.

В феврале 2020 года Microsoft выпустила эмулятор и образ Windows 10X для устройств с двумя экранами, чтобы разработчики могли подготовить приложения под новую среду. Теперь в открытый доступ попала сборка новой облегчённой ОС.

Would you like to toy around with a newer build of Windows 10X yourself? I built an emulator-esque image (read: use in Hyper-V only)

Simply create a Generation 2 VM and use this as its disk:https://t.co/7mQOA8ldUM

Enjoy 😄 https://t.co/w28SiVdkmu

— Albacore (@thebookisclosed) January 14, 2021