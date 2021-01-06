В сеть утекла отменённая Windows Core OS Polaris

В сети был найден ранний билд Polaris, отменённой SKU для Windows Core OS, сообщает Windows Central. Версия продукта настолько ранняя, что включает в себя лишь ядро операционной системы. Это означает, что никакой оболочки командной строки (shell) или приложений вместе со сливом опубликовано не было.

Утёкшая сборка имеет название RS3 RTM, что говорит о её совместимости с архитектурой ARM32. Таким образом, на свой страх и риск, вы можете запустить её, установив на тот же Surface RT. При этом авторы Windows Central предупреждают, что запускать Polaris стоит лишь понимая все риски для устройства.

Изначально Windows Core OS разрабатывалась для установки на Surface Duo. Тогда SKU носила название Andromeda. Но вместе с тем велась параллельная разработка и «настольной» версии проекта для планшетов, ноутбуков и ПК. Именно она и получила название Polaris.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Windows Core OS продолжает использоваться на втором поколении AR-шлема Microsoft HoloLens. Также данное «ядро» стало основой для грядущей Windows 10X, выход которой ожидается в 2021 году.

Источник: Windows Central