В США хакеры потребовали выкуп за украденные данные об информаторах полицейских

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Хакерская группировка Babuk Locker взломала компьютерную сеть полицейского управления Вашингтона. В результате ей удалось похитить более 250 ГБ данных.

Как пишет The Record, в числе прочего злоумышленники получили доступ и к списку информаторов правоохранительных органов.

Информация о взломе появилась на сайте хакеров. В числе украденных данных могут быть документы о расследованиях, членах банд, сотрудниках полиции и их информаторах. При этом злоумышленники явно не преувеличивают успешность кражи — её уже подтвердили в полиции.

Сообщается, что участники Babuk Locker потребовали выкуп и дали на его передачу три дня.

Если вашингтонские полицейские откажутся сотрудничать, хакеры угрожают выйти на связь с представителями местных банд для передачи данных об информаторах.

Источник: The Record