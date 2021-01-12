В США интернет-провайдер заблокировал Twitter и Facebook за блокировку Трампа

Американский интернет-провайдер Your T1 WIFI заблокировал доступ к Facebook и Twitter для своих пользователей, сообщает РИА Новости. Такое решение компания приняла после того, как обе соцсети заблокировали аккаунт президента США Дональда Трампа, передаёт местный телеканал Krem.

Что интересно, компания готова предоставить доступ к площадкам, но для этого пользователи должны отправить соответствующий запрос.

Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимаются цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации… Наша компания не считает, что веб-сайт или социальная сеть имеет право подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию… Мы приняли решение заблокировать эти два сайта. Your T1 WIFI

Что интересно, чуть позже компания пошла на попятную. Так, руководитель Your T1 WIFI Брэтт Финк заявил, что провайдер будет блокировать доступ к Twitter и Facebook лишь по просьбе самих пользователей. От себя же отметим, что оригинальная новость на сайте Krem была скрыта. По какой причине телеканал сделал это — неизвестно.

Источник: РИА Новости