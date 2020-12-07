В США представили электромобиль на солнечных батареях

Трёхколесный электромобиль предназначен для перевозки двух пассажиров. Его крыша полностью покрыта солнечными батареями, которые за день способны зарядить аккумулятор на 70 км пробега. Во время движения автомобиль не заряжается.

Базовая версия электромобиля с двигателем мощностью 134 л.с. проезжает на одном заряде около 400 км. Есть также комплектации с более ёмкими батареями, которые позволяют покрыть до 640, 960 и 1600 км. Стоимость новинки — от 25 900 долларов (около 2 млн рублей по текущему курсу). Топовая комплектация с двигателем мощностью 201 л.с. стоит в 1,5 раза больше.

Для Aptera новый электромобиль — попытка вернуться на рынок. Компания закрылась в 2011 году из-за того, что оказалась неспособной профинансировать создание другого трёхколёсного автомобиля.

Источник: The Verge