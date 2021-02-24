В Telegram появились временные ссылки для приглашения, автоудаление сообщений во всех чатах и удобные виджеты

Пользователи Telegram уже могут установить очередное обновление, которое добавляет в мессенджер целый ряд удобных функций.
Автоматическое удаление сообщений
Раньше автоматическое удаление сообщений работало только в секретных чатах. Теперь оно доступно везде. Можно установить таймер на 24 часа или на 7 дней. Обратный отсчёт начинается сразу после отправки сообщения. При этом в секретных чатах продолжит работать старый подход, когда обратный отсчёт начинается после прочтения сообщения собеседником.
Как пользоваться
На Android:
- Вызовите в чате дополнительное меню.
- Перейдите в раздел «Очистить историю».
- Выберите нужный интервал автоматического удаления сообщений.
На iOS:
- Зажмите палец на любом сообщении.
- Нажмите «Выбрать» — «Удалить чат» — «Настроить автоудаление».
- Выберите нужный интервал автоматического удаления сообщений.
Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после включения этой функции. Остальная переписка останется нетронутой. В групповых чатах и каналах включать автоматическое удаление сообщений могут только администраторы.
Виджеты на домашнем экране
Для быстрого доступа к важным чатам и каналам теперь можно добавить виджеты Telegram на экран смартфона. Доступно два типа: «Чаты» отображают последние сообщения, а «Ярлыки» — фотографии и имена пользователей.
На Android содержимое виджета обновляется в режиме реального времени, а размер можно настроить самостоятельно. На iOS размер виджета фиксированный, а данные обновляются реже. Это связано с ограничениями платформы.
Как пользоваться
Чтобы добавить виджет, нажмите и удерживайте палец на экране. На Android выберите пункт «Виджеты», а на iOS нажмите на значок (+) и выберите Telegram.
Временные ссылки для приглашения
Владельцы групп и каналов теперь могут создавать ссылки для приглашения пользователей и ограничивать для них срок действия, число вступлений или оба параметра одновременно. Кроме того, пригласительные ссылки можно отправлять в виде QR-кода. Пользователю достаточно навести на него камеру, чтобы вступить в групповой чат или подписаться на канал. Администраторы могут видеть, кто из пользователей по какой ссылке присоединился.
Как пользоваться
Чтобы управлять ссылками для приглашения, перейдите в профиль группы или канала, нажмите «Изменить» и выберите пункт «Пригласительные ссылки». Создайте новую ссылку и выберите параметры её работы. Чтобы создать QR-код, нажмите на значок (⋮) или (⋯).
Другие улучшения
- При достижении лимита в 200 000 человек администраторы могут превратить групповой чат в группу для трансляций. В ней количество участников уже не ограничено. Правда, писать сообщения смогут только администраторы. Участники получат возможность общаться в голосовом чате группы.
- Улучшился импорт чатов из других мессенджеров — в частности, WhatsApp. Если в истории переписки менее 1000 сообщений, то импортированные и исходные сообщения будут объединены и отсортированы по датам. Если сообщений больше 1000, то они пока будут импортироваться в конец существующей истории переписки.
- Обновился интерфейс для отправки жалоб. Пользователи могут отмечать конкретные сообщения и оставлять комментарии. Это поможет ускорить процесс рассмотрения жалоб.
- Появились новые анимированные эмодзи — плюс 23 штуки.
Источник: Telegram.org