В Telegram появились временные ссылки для приглашения, автоудаление сообщений во всех чатах и удобные виджеты

Пользователи Telegram уже могут установить очередное обновление, которое добавляет в мессенджер целый ряд удобных функций.

Автоматическое удаление сообщений

Раньше автоматическое удаление сообщений работало только в секретных чатах. Теперь оно доступно везде. Можно установить таймер на 24 часа или на 7 дней. Обратный отсчёт начинается сразу после отправки сообщения. При этом в секретных чатах продолжит работать старый подход, когда обратный отсчёт начинается после прочтения сообщения собеседником.

Как пользоваться

На Android:

Вызовите в чате дополнительное меню. Перейдите в раздел «Очистить историю». Выберите нужный интервал автоматического удаления сообщений.

На iOS:

Зажмите палец на любом сообщении. Нажмите «Выбрать» — «Удалить чат» — «Настроить автоудаление». Выберите нужный интервал автоматического удаления сообщений.

Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после включения этой функции. Остальная переписка останется нетронутой. В групповых чатах и каналах включать автоматическое удаление сообщений могут только администраторы.

Виджеты на домашнем экране

Для быстрого доступа к важным чатам и каналам теперь можно добавить виджеты Telegram на экран смартфона. Доступно два типа: «Чаты» отображают последние сообщения, а «Ярлыки» — фотографии и имена пользователей.

На Android содержимое виджета обновляется в режиме реального времени, а размер можно настроить самостоятельно. На iOS размер виджета фиксированный, а данные обновляются реже. Это связано с ограничениями платформы.

Как пользоваться

Чтобы добавить виджет, нажмите и удерживайте палец на экране. На Android выберите пункт «Виджеты», а на iOS нажмите на значок (+) и выберите Telegram.

Временные ссылки для приглашения

Владельцы групп и каналов теперь могут создавать ссылки для приглашения пользователей и ограничивать для них срок действия, число вступлений или оба параметра одновременно. Кроме того, пригласительные ссылки можно отправлять в виде QR-кода. Пользователю достаточно навести на него камеру, чтобы вступить в групповой чат или подписаться на канал. Администраторы могут видеть, кто из пользователей по какой ссылке присоединился.

Как пользоваться

Чтобы управлять ссылками для приглашения, перейдите в профиль группы или канала, нажмите «Изменить» и выберите пункт «Пригласительные ссылки». Создайте новую ссылку и выберите параметры её работы. Чтобы создать QR-код, нажмите на значок (⋮) или (⋯).

Другие улучшения

При достижении лимита в 200 000 человек администраторы могут превратить групповой чат в группу для трансляций. В ней количество участников уже не ограничено. Правда, писать сообщения смогут только администраторы. Участники получат возможность общаться в голосовом чате группы.

Улучшился импорт чатов из других мессенджеров — в частности, WhatsApp. Если в истории переписки менее 1000 сообщений, то импортированные и исходные сообщения будут объединены и отсортированы по датам. Если сообщений больше 1000, то они пока будут импортироваться в конец существующей истории переписки.

Обновился интерфейс для отправки жалоб. Пользователи могут отмечать конкретные сообщения и оставлять комментарии. Это поможет ускорить процесс рассмотрения жалоб.

Появились новые анимированные эмодзи — плюс 23 штуки.

Источник: Telegram.org