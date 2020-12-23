В Telegram появился собственный аналог комнат Discord

Практически вслед за публикацией Павла Дурова, в официальном блоге проекта появился собственный пост. И в нём говорится не о чём-то, что ждёт нас в будущем, а о новых функциях, которые можно пощупать уже сейчас.

Главное нововведение: голосовые чаты

Самым крупным и ожидаемым нововведением оказалось появление голосовых чатов. Они представляют из себя подобие комнат в Discord. То есть каждый желающий может общаться не только в текстовом чате, но и присоединиться к его аудио аналогу. Команда мессенджера уточнила, что параллельно голосовому общению, пользователи смогут продолжить свои переписки.

В настольной версии Telegram можно включить использование микрофона лишь при нажатии на определённую кнопку. Саму кнопку можно будет выбрать самостоятельно. И да, это также очень сильно напоминает функциональность Discord.

Менее «громкие нововведения»

Теперь во время загрузки анимированных стикеров будут показываться их переливающиеся силуэты.

Улучшена Android-версия Telegram. Теперь пользователи могут использовать SD-карту для сохранения данных. Также команда мессенджера «прокачала» анимации в приложении для Android:

С полным списком нововведений можно ознакомиться в оригинальном посте на сайте Telegram.

Источник: Блог Telegram