В TikTok появился фильтр, который оживляет фотографии. Это выглядит как картины в Гарри Поттере — только сильно пугает людей

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Что случилось

В TikTok появился фильтр «Живое фото». С помощью ИИ он заставляет людей на фотографиях двигать головой, моргать и улыбаться.

Зацените сами:

Как работает фильтр

Фильтр в TikTok работает на нейросетях. Его сделали на основе MyHeritage Deep Nostalgia — технологии машинного обучения, которая позволяет оживлять семейные фотографии.

Deep Nostalgia требует загрузки фотографий. В TikTok всё работает экспромтом.

Как отреагировал интернет

Пользователей интернета этот фильтр напугал. Особенно крипово, когда его используют на мёртвых людях. Люди пока к этому не готовы.

«Никогда не думал, что это будет так страшно».

«Моя мама умерла больше 10 лет назад. Её сестра (моя тётя) отправила мне видео, которая она записала с помощью этого фильтра. Оно просто напугало меня. Не понравилось».

«Не знаю, почему это так пугает. Я показал это маме, и она начала плакать. Просто рыдать. Технология страшная, но очень интересная».

«Похоже на серию «Черного зеркала», когда скопировали тело мужа женщины, а затем загрузили его мозг киборгу. Можете себе представить, насколько это вредно для психического здоровья?»

Как попробовать фильтр

Чтобы использовать фильтр, понадобится TikTok.

Попробовать фильтр →