В TikTok появился фильтр, который оживляет фотографии. Это выглядит как картины в Гарри Поттере — только сильно пугает людей

В TikTok появился фильтр, который оживляет фотографии. Это выглядит как картины в Гарри Поттере — только сильно пугает людей

Новости, 254

Что случилось

В TikTok появился фильтр «Живое фото». С помощью ИИ он заставляет людей на фотографиях двигать головой, моргать и улыбаться. 

Зацените сами:

Как работает фильтр

Фильтр в TikTok работает на нейросетях. Его сделали на основе MyHeritage Deep Nostalgia — технологии машинного обучения, которая позволяет оживлять семейные фотографии. 

Deep Nostalgia требует загрузки фотографий. В TikTok всё работает экспромтом.

Как отреагировал интернет

Пользователей интернета этот фильтр напугал. Особенно крипово, когда его используют на мёртвых людях. Люди пока к этому не готовы.  

Comment from discussion hjojin’s comment from discussion "Sometimes dead is better".

«Никогда не думал, что это будет так страшно».

Comment from discussion PackYrSuitcases’s comment from discussion "Sometimes dead is better".

«Моя мама умерла больше 10 лет назад. Её сестра (моя тётя) отправила мне видео, которая она записала с помощью этого фильтра. Оно просто напугало меня. Не понравилось».

Comment from discussion phasers_to_stun’s comment from discussion "Sometimes dead is better".

«Не знаю, почему это так пугает. Я показал это маме, и она начала плакать. Просто рыдать. Технология страшная, но очень интересная».

Comment from discussion slykido999’s comment from discussion "Sometimes dead is better".

«Похоже на серию «Черного зеркала», когда скопировали тело мужа женщины, а затем загрузили его мозг киборгу. Можете себе представить, насколько это вредно для психического здоровья?»  

Как попробовать фильтр

Чтобы использовать фильтр, понадобится TikTok. 

Попробовать фильтр →

Специалист по машинному обучению (Middle)
Удалённо, full-time
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