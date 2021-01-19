В утекшей сборке Windows 10X нашли упоминание нативного запуска Win32-приложений

Энтузиасты обнаружили в предрелизной сборке Windows 10X упоминание запуска традиционных Win32-приложений, сообщает Gizmochina. И это несмотря на свежие заявления самой Microsoft о поддержке в новой ОС в нативном режиме исключительно программ из Windows Store.

Оригинальный пост опубликовал пользователь под ником WinLatest. По его словам, в утекшей Windows 10X можно найти новые настройки для разработчиков. И именно там, в одном из пунктов меню, можно загрузить «неподписанные приложения». Причём отдельный переключатель выделен под Win32-приложения.

Напомним, что в момент анонса, сама Microsoft заявляла о поддержке в WIndows 10X традиционных Windows-приложений. Но в дальнейшем, по ходу разработки операционной системы, компания отказалась от них в пользу UWP and PWA-решений.

Правда, наличие переключателя под запуск WIn32-приложений недвусмысленно намекает на вновь изменившиеся планы ИТ-гиганта.

Источник: Gizmochina