В WhatsApp можно будет ускорять голосовые сообщения

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WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит ускорять голосовые сообщения в полтора или два раза. По идее, чтобы ускорить голосовое не придется копаться в настройках — функция будет доступная прямо в чате. WABetaInfo уже показала, как это может выглядеть.

Разработчики считают, что функция поможет тем, кто не любит тратить время на длинные аудиосообщения. А ещё упростит общение с друзьями, которые говорят медленно и длинными паузами.

Сейчас функция находится в стадии бета-тестирования. Пока неизвестно, когда её выкатят на устройства, скорее всего, она появится в версии 2.21.60.11. WABetaInfo заявила, что WhatsApp также выкатит программу WhatsApp Web Beta для пользователей iOS и Android beta. Она позволит пользоваться WhatsApp Web без подключения к Интернету.

Источник: WABetaInfo