В WhatsApp наконец-то сделали перенос чатов между iOS и Android. Правда, пока с кучей ограничений

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Спустя 12 лет WhatsApp добавила перенос чатов между устройствами на iOS и Android.

Новая функция позволяет перенести все чаты с устройства на iOS на Android-девайс и обратно. Сохранятся не только сообщения, но и фотографии, видео, аудио, голосовые и документы.

Правда, работает эта функция пока только с новейшими флагманами Samsung и только по проводной связи.

Такие ограничения связаны со сквозным шифрованием. Поскольку сообщения в WhatsApp по умолчанию шифруются end-to-end и хранятся непосредственно на устройстве, перенос истории оказался для разработчиков WhatsApp трудной задачей.

Работает только на Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3

С iOS-устройств данные из WhatsApp пока можно перенести только на два девайса: Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.

Их только вчера анонсировала Samsung. Устройства выйдут 10 сентября.

Fold при этом стоит 160 тысяч рублей, Flip — 90 тысяч рублей.

«В ближайшие недели» добавят поддержку других смартфонов Samsung, но снова с одним ограничением: нужна версия Android 10 и выше.

Когда функция появится для телефонов других производителей — неизвестно.

Работает только по проводу

Перенести историю чатов между устройствами с разными ОС можно будет только с помощью провода. По воздуху не получится.

Поскольку iPhone и смартфоны Samsung используют разные разъёмы, такой провод придётся ещё поискать.

На одном конце должен быть Lighnting, а на другом — Type-C.

Источник: Engadget

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