В Zoom может появиться перевод в реальном времени

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Zoom хочет купить компанию Kites (Karlsruhe Information Technology Solutions), которая работала над созданием технологии перевода и транскрибирования с использованием ИИ.

Kites появилась в Технологическом институте Карлсруэ (Германия). Она разработала софт, который переводил живую речь и трансформировал её в текст. Технологию создали для студентов, которые плохо понимали язык, на котором

преподаватели вели занятия.

Теперь наработками Kites хочет воспользоваться Zoom, чтобы добавить возможность перевода в реальном времени в своё приложение. Это упростит общение между людьми, говорящими на разных языках.

Zoom и сейчас умеет переводить речь в текст, но эта функция работает только с английским языком. Да и сама компания признаёт, что до идеальной точности им далеко.

Техногигант пообещал, что разрешит части команды Kites остаться в Германии. Там даже собираются открыть центр исследований и разработок.

Источник: Блог Zoom, The Verge