Valve выпустит аналог Nintendo Switch на базе Linux

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Во времена Windows 8 компания Valve анонсировала свой игровой компьютер Steam Machine. К сожалению, проект так и не выстрелил, из-за чего его производство быстренько свернули.

Но, судя по всему, Гейб Ньюэлл не бросает надежду ворваться на рынок игровых консолей. Сэм Мачкович с портала Ars Technica раскрыл планы игровой студии выпустить портативный ПК для геймеров — SteamPal.

Сообщается, что напоминать новинка будет Nintendo Switch. Устройство также сможет подключаться к док-станции, а при необходимости работать автономно. Для этого в переносной компьютер будет установлен сенсорный дисплей и традиционные органы управления (джойстики, триггеры и т.д).

По данным Мачковича, в основу SteamPal ляжет 7-нм гибридный процессор AMD Van Gogh/Aerith. А это значит, что устройство сможет «похвастаться» до четырьмя ядрами Zen 2 и видеоядром RDNA 2-го поколения с восемью блоками CU.

В качестве операционной системы для девайса был выбран Linux. Логика создателей Half-Life следующая: в основу новинки ляжет открытая ОС, что уменьшит зависимость компании от той же Microsoft, а игры можно будет запускать через уже существующий Steam Proton.

Наши коллеги с Ars Technica запросили комментарий у Valve, но компания пока не дала ответа.

Анонс нового «карманного» ПК ожидается уже до конца 2021 года.

Источник: Ars Technica