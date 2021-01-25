Видео: блогеры и нейросеть сделали более качественное омоложение Люка Скайуокера, чем Disney

На YouTube-канале Corridor Crew, специализирующемся на создании и улучшении визуальных эффектов, вышло новое видео. На этот раз авторы проекта использовали нейросеть, чтобы омолодить Люка Скайуокера в финальной серии «Мандалорца». Причём итоговый результат энтузиастов оказался в разы качественнее, чем у самой Disney, занимавшейся производством сериала.

В процессе работы, команда Corridor Crew поэтапно накладывала лицо Марка Хэммила на приглашённого актёра. Причём группа энтузиастов специально подгоняла его положение под кадры оригинальных «Звёздных Войн». Таким образом специалистам по визуальным эффектам удалось добиться наилучшего качества работы нейросети.

С результатом работы YouTube-авторов можно в видео ниже. Если оно запускается с самого начала, то демонстрацию можно посмотреть с 17:25:

Источник: YouTube / Corridor Crew