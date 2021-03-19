Видео: девушка-разработчик написала программу на Python для создания необычных портретов

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На YouTube-канале Jenny Ma появилось новое видео. В нём автор ролика рассказывает о том, как она создавала портрет родителей при помощи нитки и круглого деревянного фона. Для облегчения процесса, девушка написала программу на Python, используя разработанный ею алгоритм.

Начала Дженни с поиска кода для «обрезки» исходной фотографии до круга. После этого, путём проб и ошибок, она подбирала наилучшие параметры для превращения обычного изображения в желаемый ей портрет.

В процессе анализа выяснилось, что для лучшего качества итогового результата лучше использовать более тёмные и менее контрастные фотографии:

При этом нет особого смысла делать портрет из нескольких оттенков ниток — лица на чёрно-белом варианте также прекрасно различимы.

Отдельное внимание девушка обратила на то, что на дебаг 100 строк кода проекта она потратила около 6 часов. Но в результате у неё получилась программа, которая позволила реализовать задуманное. Со всем процессом (с подробностями) и тем, что у неё получилось в конце, можно ознакомиться в видео:

Источник: YouTube / Jenny Ma