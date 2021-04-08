Видео: документальный фильм «Редакции» об истории ВКонтакте и Одноклассников

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На YouTube-канале «Редакция» появился новый ролик. В нём журналисты общаются с людьми, рассказывающими об истории возникновения и становления двух крупнейших российских соцсетей: ВКонтакте или Одноклассники.

Помимо общеизвестных фактов, в ролике есть множество фотографий молодого Павла Дурова, а также интервью с людьми, знавшими его во времена учёбы в СПбГУ. Вместе с тем журналисты «Редакции» связались и с разработчиками, принимавшими участие в становлении ВКонтакте.

Ещё из интересного можно отметить интервью с основателем Одноклассников, Альбертом Попковым, и первым наёмным сотрудником ресурса Анной Наумовой.

Отметим, что ближе к концу ролика «засветился» и Григорий Клюшников — у него также взяли интервью. Несколько недель назад он создал первый Android-клиент для Clubhouse, а в 2011-2016 годах работал во ВКонтакте разработчиком.

С полным выпуском о двух главных российских соцсетях можно ознакомиться ниже:

Источник: YouTube