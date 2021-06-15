Видео: DOOM запустили на лампе ИКЕА с 108 КБ оперативной памяти

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UPD: Спустя менее часа видео и информация о проекте были удалены из сети. В том числе с сайта next-hack. На данный момент доступ к материалу можно получить лишь через кэш Google.

В 2020 году сеть «взорвала» новость о том, что DOOM удалось запустить на тесте на беременность. По итогу история оказалась фейковой, но несмотря на это от неё всё же была польза.

Именно публикации о запуске легендарного шутера на таком примитивном устройстве, как тест на беременность, побудила ребят из next-hack портировать игру на что-то схожее по «уровню железа».

В итоге ими была найдена лампа ИКЕА TRÅDFRI, у которой был важный «плюс» — ARM-чип Cortex M33 с частотой 80 МГц. Но нашлось место и слабому месту — оперативной памяти в системе было всего 108 КБ.

Изучив все самые «нетребовательные» порты DOOM, энтузиасты выяснили, что есть версия игры, первый уровень в которой требует всего 87 КБ RAM. Таким образом, как минимум на бумаге, её можно было бы запустить на мощностях настольной лампы ИКЕА.

По итогу, объединив её с 1.8-дюймовым TFT-дисплеем, DOOM заработала на 108 КБ оперативной памяти и 80 МГц чипе с частотой около 30 кадров в секунду.

У проекта имеется свой GitHub-репозиторий. Он доступен по ссылке.

Как это выглядит, можете посмотреть ниже:

Источник: next-hack.com