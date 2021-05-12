Видео: графику в GTA V сделали неотличимой от реальности при помощи нейросети

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Группа исследователей из Intel Intelligent Systems Lab (Intel ISL) опубликовала свежую разработку. Используя нейросеть, специалисты превратили ролик, снятый в GTA V, в по-настоящему фотореалистичное видео. Разумеется, не обошлось без помощи нейросети.

В качестве базы модель использовала снимки настоящего Лос-Анджелеса. И уже на базе этих изображений «редактировала» видео, захваченное внутри игры.

Что именно исправила нейросеть?

Для начала, она озеленила траву и растения, которые в GTA V были выжжены:

Также она добавила отражения в окна автомобилей и увеличила эффект Френеля. Яркий пример — крыши авто:

На основе фотографий настоящего Лос-Анджелеса, нейросеть также «пересобрала» дорожное покрытие:

Посмотреть на её работу в действии можно ниже:

Как попробовать проект на своём компьютере?

Исходники опубликованы в аккаунте Intel ISL на GitHub. Скачать их и узнать подробности можно по ссылке.

Источник: Intel ISL