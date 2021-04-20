Видео: ИИ фотошопит лица людей на основе «просьб» пользователей

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На YouTube-канале bycloud, посвящённом нейросетям, появилось свежее видео. В нём автор проекта рассказал и показал свою новую разработку — StyleCLIP.

С её помощью пользователи могут фотошопить лица людей, используя лишь описание желаемого результата.

В основу свежего проекта легли две сторонних разработки: CLIP и StyleGAN2. CLIP помог приложению bycloud в генерирации объектов на основе текстового описания, а StyleGAN2 отвечал за создание лиц людей с нуля.

Сам разработчик отмечает, что StyleCLIP сложно назвать чем-то принципиально новым. Просто в отличие от аналогичных решений, его проект избавляет пользователей от необходимости «крутить» множество разных параметров вручную. Вместо этого им предлагается словами описать, чего же они хотят и получить вполне приемлемый результат.

Ознакомиться с подробностями работы CLIP, StyleGAN2 и, непосредственно, StyleCLIP можно на их GitHub-страницах. В репозитории последнего можно найти инструкцию, подробно объясняющую процесс запуска приложения на своём Windows-компьютере.

Источник: YouTube/bycloud