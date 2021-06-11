Видео: Илон Маск показал геймплей Cyberpunk 2077, запущенной на автомобиле Tesla

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Илон Маск анонсировал новую модификацию Tesla Model S — Plaid. И пока все обсуждают способность автомобиля разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,99 секунды, мы бы хотели обратить внимание на его игровые возможности.

Во второй половине ивента миллиардер продемонстрировал производительность авто в играх. На показанном Маском слайде говорится, что Model S Plaid сопоставим в этом плане с PlayStation 5.

Для того, чтобы доказать это, он дал одному из сотрудников Tesla сыграть в Cyberpunk 2077, который запустили на свежеанонсированном автомобиле. При этом само транспортное средство в этот момент находилось на сцене:

Сам Маск не рассказал, какое игровое железо установлено в новинке. Но если верить прошлым утечкам, то в автомобиле используется видеочип AMD Navi 23 с 2048 потоковыми процессорами и 8 ГБ видеопамяти. Также нет никакой информации о том, какой процессор используется в Tesla Model S Plaid.

Отметим, что сам автомобиль стоит от 122 990 долларов.

Источник: The Verge