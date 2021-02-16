Видео: энтузиаст воссоздал первый уровень DOOM II с помощью картона

На YouTube-канале GAMES made of CARDBOARD появилось очень необычное видео. В нём автор воссоздал первый уровень легендарного шутера DOOM II, используя для этого лишь картон и свои прямые руки.

Вообще, запуск популярного проекта id Software на различных платформах — это отдельная дисциплина среди разработчиков-любителей. Но создание «картонной версии» игры сложно назвать чем-то ожидаемым.

В общей сложности на всё про всё у GAMES made of CARDBOARD ушло около 9 месяцев. В течение этого времени он наносил текстуры из оригинальной игры на картон, после чего вручную двигал все объекты в кадре.

Результат работы блогера оценили не только пользователи сети. Необычную задумку и реализацию похвалил и разработчик игры — Джон Ромеро. Ему даже нашлось небольшое камео в видеоролике.

Источник: YouTube / GAMES made of CARDBOARD