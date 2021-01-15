Видео: энтузиасты создали летающий скейтборд из «Назад в будущее 2» на основе магнитов

На популярном YouTube-канале про создание устройств из игр, фильмов и комиксов Hacksmith Industries появилось новое видео. В нём инженеры проекта воссоздали парящий над землёй ховерборд из фильма «Назад в будущее 2». Без парочки «но», правда, всё же не обошлось.

Устройство, как и оригинал из легендарной кинокартины, способно парить в воздухе. Правда, в отличие от оригинального прототипа, вариант от Hacksmith Industries нуждается в наличии стальной поверхности под собой. Ещё к недостаткам изобретения можно отнести выделение электрического тока, который чрезмерно нагревает доску. Во время тестирования, ховерборд даже несколько раз загорелся.

Напомним, что ещё в 2015 году подобный девайс представила компания Lexus. Правда её решение требовало охлаждения до -197 ° C при помощи жидкого азота. Изобретение Hacksmith Industries не нуждается ни в чём подобном.

Также отметим, что эти же ребята ещё раньше представили первый в мире «складывающийся» световой меч из Star Wars. Так что если лично вам интересны подобные разработки, советуем подписаться на их канал.

Источник: YouTube / Hacksmith Industries