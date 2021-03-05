Видео: разработчик «поднял» сервер Minecraft на зеркальном фотоаппарате Canon 200D

Видео: разработчик «поднял» сервер Minecraft на зеркальном фотоаппарате Canon 200D

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Ждём новую дисциплину: запуск Minecraft-сервера на чём угодно?

Девелопер под ником Turtius сумел установить и запустить сервер Minecraft на стареньком зеркальном фотоаппарате Canon 200D. Для этого ему пришлось провести обратный инжиниринг сетевого процессора устройства, пишет PetaPixel.

Энтузиасты не перестают удивлять полётом своей фантазии

Уточним, что речь идёт именно что о запуске серверной части игры на фотоаппарате — сам клиент был установлен на компьютере. Таким образом, в теории, сразу несколько игроков могут подключиться к Canon 200D по сети для совместных посиделок в многопользовательском режиме.

В основу необычного проекта легло стороннее решение Avrcraft, созданное для оптимизации Minecraft-сервера под 8-битные устройства. Turtius доработал его, а также внёс изменения в популярную прошивку для фотоаппаратов Canon — Magic Lantern. Последнюю можно найти в отдельном GitHub-репозитории.

Источник: PetaPixel