Видео: разработчик «поднял» сервер Minecraft на зеркальном фотоаппарате Canon 200D

Девелопер под ником Turtius сумел установить и запустить сервер Minecraft на стареньком зеркальном фотоаппарате Canon 200D. Для этого ему пришлось провести обратный инжиниринг сетевого процессора устройства, пишет PetaPixel.

Уточним, что речь идёт именно что о запуске серверной части игры на фотоаппарате — сам клиент был установлен на компьютере. Таким образом, в теории, сразу несколько игроков могут подключиться к Canon 200D по сети для совместных посиделок в многопользовательском режиме.

В основу необычного проекта легло стороннее решение Avrcraft, созданное для оптимизации Minecraft-сервера под 8-битные устройства. Turtius доработал его, а также внёс изменения в популярную прошивку для фотоаппаратов Canon — Magic Lantern. Последнюю можно найти в отдельном GitHub-репозитории.

Источник: PetaPixel