Boston Dynamics показала новые достижения своих роботов. Человекоподобный Atlas, робопёс Spot и Handle станцевали под хит 1962 года Do You Love Me группы The Contours.

Роботы Boston Dynamics давно умеют танцевать. Но раньше они делали это по отдельности. Теперь же компания собрала из своих моделей настоящую танцевальную группу.

Источник: The Verge