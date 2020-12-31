Видео: RUSSIAN CYBERFARM NEW YEAR SPECIAL — как русские празднуют Новый год на Марсе?

Накануне Нового года на YouTube-канале birchpunk появилось новое видео. На этот раз нам показали, как обычные русские ребята из деревни празднуют главный зимний праздник. Правда, в отличие от нас с вами, они это делают на Марсе и в окружении роботов — киберпанк же.

Если в прошлом ролике показывалась целая деревенская жизнь, то в этот раз нам продемонстрировали лишь новогодний быт и приготовления в условиях российского кибербудущего. Тут тебе и живая (буквально живая) ёлка, выращенная на Красной планете в единственном экземпляре, и робот, нарезающий оливье.

Тут даже нашлось место комедии. Когда Николай (главный герой ролика) произнёс фразу «ёлочка гори», искусственный интеллект роботизированного помощника не совсем верно понял слова хозяина и… Впрочем, обойдёмся без спойлеров. Вы всё равно посмотрите видео, так что не будем портить впечатление:

Источник: YouTube / birchpunk