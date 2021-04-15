Видео: самые популярные веб-сайты с января 1996-го по март 2021-го

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На YouTube-канале «Statistics and data» появилось интересное видео. В нём авторы собрали в одной инфографике все самые популярные сайты в период с января 1996 года по март 2021-го.

Так, например, в начале 96-го на первом месте по посещаемости был интернет-портал AOL. Его трафик составлял 90,7 млн пользователей. Второе место досталось Yahoo (34,9 млн посетителей), а третье — Geocities (18,7 млн пользователей).

Что интересно, с марта 2001 по май 2006 года в лидерах находился Yahoo. И только ближе к июню того же года на первое место взошёл Google.

Поисковик, к слову, находится на верхушке рейтинга до сих пор. Только если весной 2006-го у него было 5,6 млрд юзеров, то сейчас их количество достигает 100 млрд человек. Разумеется, речь не идёт об уникальных посетителях.

С полной версией инфографики вы можете ознакомиться ниже:

Источник: YouTube / Statistics and data