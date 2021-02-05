Видео: создан тренажёр для слепой печати, бьющий током за ошибки

На YouTube-канале 3DprintedLife появилось видео с демонстрацией одного очень интересного проекта. В нём автор показывает процесс создания тренажёра для слепой печати на базе обыкновенной клавиатуры. Главной особенностью устройства является система наказаний за ошибки.

Так, в случае, если пользователь пишет слишком медленно или нажимает не на ту клавишу, то тренажёр бьёт его током. Для реализации этой части устройства, Эндрю ДеГонг, автор проекта, использовал «шокер» от бьющей током авторучки.

Мозг клавиатуры — Raspberry Pi. Именно этот малыш отвечает за анализ поведения пользователя. Распознаванием ошибок при печати занимается нейросеть, созданная автором проекта при помощи библиотеки TensorFlow от Google. В качестве тренировочных данных использовались примеры его правильной печати.

По итогу у Эндрю ДеГонга получился девайс, который имеет несколько тренировочных режимов. При этом если пользователь начинает смотреть на клавиатуру, то светодиоды сообщают ему о том, что клавиатура видит читинг и не одобряет его. Познакомиться с файлами проекта можно в его GitHub-репозитории, а само видео доступно ниже:

Источник: YouTube/3DprintedLife