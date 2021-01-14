Видео: в сеть утекла реклама первого ноутбука Samsung с подэкранной веб-камерой

Пока пользователи ждали качественных смартфонов с поддисплейной фронтальной камерой, Samsung вовсю трудилась над новым ноутбуком с применением этой технологии. И вот, рекламный ролик устройства раньше времени появился на официальной Weibo-странице Samsung Display, сообщает XDA-Developers.

Судя по видео, ноутбук получит название Samsung Blade Bezel. Девайс оснастят практически безрамочным дисплеем, занимающим 93% верхней части. Также в основу экрана устройства ляжет технология OLED (а не LCD, как это обычно бывает), благодаря чему южнокорейскому ИТ-гиганту и удалось реализовать подэкранную камеру.

На момент написания материала, Samsung не проводила официального анонса новинки. Возможно, это произойдёт до конца дня, т.к. именно сегодня проходит последний день выставки CES 2021.

Источник: XDA-Developers