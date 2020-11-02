В Visual Studio Code появились «истории», у плагина уже больше 16 000 установок

Бывало у вас такое — заходите в VSCode и думаете: чем же сейчас занят какой-нибудь программист из другого города или даже страны?.. Что он кодит?.. Ага, у меня тоже не было таких мыслей. Ни разу. Но я всё равно сделал штуку, которая позволяет это узнать.

Так начинает своё вступительное видео Ben Awad, создатель плагина:

Помните, несколько лет назад были шутки про то, что истории будут везде — и в экселе, и в калькуляторе, и в тестах на беременность, и на бананах? Не надо было про это шутить, теперь они появились в редакторе кода. Лучше бы в экселе.

Истории — норм? Да обычный контент, не понимаю, чего все бесятся

А Я ПОНИМАЮ, ЧЕГО ВСЕ БЕСЯТСЯ. Пожалуйста, прекратите или посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

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Stories можно скачать из VSCode Marketplace. После этого в редакторе появится такая вкладка. Можете нажать на специальную кнопку или открыть выпадающий список:

Дальше кликаете на любую приглянувшуюся аватарку: откроется файл, с которым сейчас работает этот человек.

Чтобы загрузить свою историю, нажмите кнопку Create Story.

Держите ещё ссылки на API и бессерверный загрузчик изображений.

Поделитесь в комментариях — какие ещё забавные, но не очень полезные плагины вы встречали?

Источник: гитхаб-репозиторий benawad / vscode-stories