ВКонтакте выпустил линию одежды с AR-эффектом

Команда «клипов» ВКонтакте объединилась с творческим коллективом Esthetic Joys для создания необычной коллекции одежды и аксессуаров. Линейка, в которую входят футболка, худи, сумка, шапка и шарф, получила поддержку технологию дополненной реальности (AR), сообщает The Village.

Пресс-служба соцсети рассказала, что для активации AR-эффекта достаточно навести камеру приложения ВКонтакте на QR-код на бирке предмета гардероба. После этого запустится специальный режим, демонстрирующий объёмный рисунок при наведении на принт:

Старт продаж новой коллекции намечен на 22 января 2021 года. Купить необычную одежду можно будет в концепт-сторах «Секция» в ГУМ и ТЦ «Петровский Пассаж». Цена худи составляет 6,8 тыс рублей, футболки — 3,6 тыс рублей, шапки и шарфа — по 5 тыс рублей.

Источник: The Village