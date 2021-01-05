Власти Беларуси запустили платную электронную почту

Власти Беларуси запустили платную электронную почту

Ждём появления платного мессенджера.

На сайте Минсвязи Беларуси анонсировали запуск «национальной почтовой электронной системы». Проще говоря, власти страны запустили собственную электронную почту, за отправку и получение писем в которой придётся платить деньги.



Для того, чтобы отправить письмо, необходимо зайти на сайт Белпочты

Начала свою работу новая система ещё 3 января. Тарификация национального Email следующая (без скидки, которая будет действовать до 30 июня 2021 года):

  • отправка обычного письма — 0,42 белорусских рублей или 11 российских рублей
  • отправка заказного письма — 1,5 белорусских рубля или 42 российских рубля
  • уведомление о получении письма — 0,42 белорусских рублей или 11 российских рублей.

К отправляемым письмам можно прикреплять файлы весом до 10 МБ. При этом длина текста не должна превышать 30 страниц.

Отдельно стоит отметить, что в рекламном ролике новой услуги заявляется буквально следующее:

Пересылая письма в электронной форме, вы экономите время и деньги.

Белпочта

Правда, не до конца ясно, какое отношение к «экономии времени и денег» имеет платная национальная электронная почта страны.

Источник: Минсвязи Беларуси