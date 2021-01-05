Власти Беларуси запустили платную электронную почту

На сайте Минсвязи Беларуси анонсировали запуск «национальной почтовой электронной системы». Проще говоря, власти страны запустили собственную электронную почту, за отправку и получение писем в которой придётся платить деньги.

Начала свою работу новая система ещё 3 января. Тарификация национального Email следующая (без скидки, которая будет действовать до 30 июня 2021 года):

отправка обычного письма — 0,42 белорусских рублей или 11 российских рублей

отправка заказного письма — 1,5 белорусских рубля или 42 российских рубля

уведомление о получении письма — 0,42 белорусских рублей или 11 российских рублей.

К отправляемым письмам можно прикреплять файлы весом до 10 МБ. При этом длина текста не должна превышать 30 страниц.

Отдельно стоит отметить, что в рекламном ролике новой услуги заявляется буквально следующее:

Пересылая письма в электронной форме, вы экономите время и деньги. Белпочта

Правда, не до конца ясно, какое отношение к «экономии времени и денег» имеет платная национальная электронная почта страны.

Источник: Минсвязи Беларуси