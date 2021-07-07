Власти хотят разрешить себе конфисковать у россиян криптовалюты — для борьбы с коррупцией  

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Что случилось?

Генпрокурор Игорь Краснов предложил внести в российский закон поправки, которые позволяет конфисковать у граждан криптовалюту, «ставшую источником от преступлений».

Краснов отметил, что криптовалюту всё чаще используют для взяточничества и отмывания бюджетных денег.

Кто будет конфисковывать?

МВД России разрабатывает систему конфискации виртуальных денег с 2019 года. Она должна быть готова до 2022 года.

Криптовалюту уже изымали?

Ещё без предложенных поправок криптовалюту по решению суда уже изымали. Там дело действительно было в коррупции.

В начале года бывшие сотрудники ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов требовали у главы издательства «Известия» Эраста Галумова. Они угрожали объявить его сына в международный розыск и завести на самого Галумова уголовное дело по выдуманному обвинению.

В феврале 2021 года военсуд осудил бывших силовиков на реальные сроки и конфисковал у них 4,1 миллиона рублей в биткоинах, которые сотрудники ФСБ вымогали у издателя.

Изымать будут только у преступников?

Идея поправок — изымать крипту у коррупционеров и представителей криминального мира. Но пока нет информации даже о том, кто будет разрабатывать поправки в закон. Саму идею конфискации лоббируют силовики (Генпрокуратура, МВД, ФСБ, СК) и Верховный суд.

К сожалению, в российской судебной системе случаются сбои. Поэтому это тревожный звоночек для держателей криптовалюты.

Источник: CNews