Власти США планируют внести в чёрный список две самые дорогие китайские компании

Администрация Дональда Трампа, который до 20 января остаётся президентом США, продолжает давить на китайские компании. На этот раз речь идёт о возможном запрете инвестиций в IT-гигантов Alibaba и Tencent. Госдепартамент и Министерство обороны США считают, что они могут быть связаны с китайскими военными и спецслужбами.

В чёрном списке сейчас находятся 35 компаний, среди которых производитель микросхем SMIC и нефтяная компания CNOOC. Запрет на инвестиции в них вступает в силу с 11 января 2021 года. 6 января стало известно о других ограничениях — В США запретили транзакции через WeChat Pay и AliPay.

Совокупная капитализация Alibaba и Tencent превышает 1,3 трлн долларов. Эксперты ожидают, что инвестиционный бан в отношении китайских гигантов отразится на состоянии мирового финансового рынка. Акции компаний потеряли в цене 4-5 % на фоне одних только новостей о возможных санкциях со стороны США.

Источник: The Wall Street Journal