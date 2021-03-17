Власти США: российские хакеры не повлияли на результаты выборов в 2020 году

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Министерства юстиции и внутренней безопасности США опубликовали отчёт. В нём они заключили, что российские и иранские хакеры не смогли повлиять на итоги выборов президента Соединённых Штатов в 2020 году.

Сообщается, что киберпреступники и вправду «скомпрометировали несколько сетей». Но это никак не сказалось на результатах голосования.

Во время массовых кампаний, проводимых Россией и Ираном против критически важной инфраструктуры, действительно была скомпрометирована безопасность нескольких сетей, ответственных за управление некоторыми функциями выборов. Но это не оказало никакого значимого влияния на целостность данных избирателей, возможность голосовать, подсчёт голосов или своевременную передачу результатов выборов. Из отчёта министерств

Специалисты отметили, что злоумышленники всё же собрали часть информации, которая могла бы стать предметом шантажа. Но в рамках изучения вопроса всё же не было найдено каких-либо свидетельств «публикации, модифицирования или уничтожения этой информации».

Источник: Министерство юстиции и внутренней безопасности США