Вторая компания основателя Twitter создаёт аппаратный кошелек для биткойнов — он будет открытым и безопасным

Джек Дорси — основатель не только Twitter, но и Square — компании, которая занимается цифровыми платежами. Square решила создать аппаратный кошелек для биткойнов. Об этом в четверг заявил сам Дорси.

О возможности создания аппаратного кошелька Дорси писал ещё 4 июня.

Square is considering making a hardware wallet for #bitcoin. If we do it, we would build it entirely in the open, from software to hardware design, and in collaboration with the community. We want to kick off this thinking the right way: by sharing some of our guiding principles.

— jack (@jack) June 4, 2021