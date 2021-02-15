Вышел мод на основе нейросетей, улучшающий графику GTA: San Andreas

Создатель модификаций под ником Kadakash опубликовал новый проект — GTA: San Andreas Reimagined. В нём разработчик улучшил текстуры внутри игры, используя для этого нейросети.

Общий вес модификации — 4,6 ГБ. Учитывая, что все текстуры созданы на базе изображений из оригинальной GTA: SA, они получились одновременно и достаточно качественными, и не сильно отличающимися от оригинала.

Также новая модификация исправляет множество багов, в том числе связанный с отображением игры на широкоформатных мониторах. Ещё одной «изюминкой» проекта является поддержка GTA: SAMP — любительского многопользовательского режима.

Скачать GTA: San Andreas Reimagined можно пройдя на ресурс Nexus Mods. Там же Kadakash опубликовал текстовую инструкцию по установке модификации.

Источник: Nexus Mods