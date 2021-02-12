Вышел Rust 1.50.0. Первое обновление языка после перехода под крыло Rust Foundation

Команда, разрабатывающая язык Rust, опубликовала пост в блоге компании. В нём она анонсировала выход новой версии языка, а также перечислила некоторые нововведения.
Что нового?
- индексация const-generic массивов;
- повторение значений const для массивов;
- изменения в библиотеках bool::then, btree_map::Entry::or_insert_with_key, f32::clamp, f64::clamp, hash_map::Entry::or_insert_with_key и других;
- безопасное присваивание в ManuallyDrop<T> и т.д.
Как обновиться до новой версии?
Открыть Терминал и ввести команду:
rustup update stable
Напомним, что на днях стало известно, что сразу несколько ИТ-гигантов (в том числе Google, Microsoft и Huawei) объединились для поддержания жизни языка Rust. Для этого они основали Rust Foundation. На ближайшие два года фонду выделили 1 млн долларов, на которые планируется разрабатывать сервисы, программы, а также проводить мероприятия, направленные на поддержку основных мейнтейнеров разработки.
Источник: Блог Rust