Вышел Rust 1.50.0. Первое обновление языка после перехода под крыло Rust Foundation

Вышел Rust 1.50.0. Первое обновление языка после перехода под крыло Rust Foundation

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Обновление не масштабное, но достаточно важное.

Команда, разрабатывающая язык Rust, опубликовала пост в блоге компании. В нём она анонсировала выход новой версии языка, а также перечислила некоторые нововведения.

Что нового?

  • индексация const-generic массивов;
  • повторение значений const для массивов;
  • изменения в библиотеках bool::then, btree_map::Entry::or_insert_with_key, f32::clamp, f64::clamp, hash_map::Entry::or_insert_with_key и других;
  • безопасное присваивание в ManuallyDrop<T> и т.д.   

Как обновиться до новой версии?

Открыть Терминал и ввести команду: rustup update stable

Детальный релиз-ноут Rust 1.50.0 можно найти на GitHub

Напомним, что на днях стало известно, что сразу несколько ИТ-гигантов (в том числе Google, Microsoft и Huawei) объединились для поддержания жизни языка Rust. Для этого они основали Rust Foundation. На ближайшие два года фонду выделили 1 млн долларов, на которые планируется разрабатывать сервисы, программы, а также проводить мероприятия, направленные на поддержку основных мейнтейнеров разработки.

Источник: Блог Rust