Вышел Rust 1.50.0. Первое обновление языка после перехода под крыло Rust Foundation

Команда, разрабатывающая язык Rust, опубликовала пост в блоге компании. В нём она анонсировала выход новой версии языка, а также перечислила некоторые нововведения.

Что нового?

индексация const-generic массивов;

повторение значений const для массивов;

для массивов; изменения в библиотеках bool::then , btree_map::Entry::or_insert_with_key , f32::clamp , f64::clamp , hash_map::Entry::or_insert_with_key и других;

, , , , и других; безопасное присваивание в ManuallyDrop<T> и т.д.

Как обновиться до новой версии?

Открыть Терминал и ввести команду: rustup update stable

Напомним, что на днях стало известно, что сразу несколько ИТ-гигантов (в том числе Google, Microsoft и Huawei) объединились для поддержания жизни языка Rust. Для этого они основали Rust Foundation. На ближайшие два года фонду выделили 1 млн долларов, на которые планируется разрабатывать сервисы, программы, а также проводить мероприятия, направленные на поддержку основных мейнтейнеров разработки.

Источник: Блог Rust